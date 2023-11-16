Gaziantep'te jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktör sürücüleri, trafikte dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, "güvenli tarım" teması kapsamında 86 traktör sürücüsüyle bir araya geldi.

Eğitimde, traktörde robs demiri kullanımının önemi, aydınlatmalar ve genel trafik güvenliğinin önemine dikkati çeken ekipler, eğitimin ardından sürücülere reflektif yelek dağıttı.

İlçede traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.