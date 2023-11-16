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        Gaziantep'te jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktör sürücüleri, trafikte dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:27
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktör sürücüleri, trafikte dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, "güvenli tarım" teması kapsamında 86 traktör sürücüsüyle bir araya geldi.

        Eğitimde, traktörde robs demiri kullanımının önemi, aydınlatmalar ve genel trafik güvenliğinin önemine dikkati çeken ekipler, eğitimin ardından sürücülere reflektif yelek dağıttı.

        İlçede traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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