Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Antep fıstığı hasadını tamamlayan çiftçiler zeytin mesaisinde

        KEMAL KARAGÖZ - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep'te bu yıl 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antep fıstığı hasadını tamamlayan çiftçiler zeytin mesaisinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL KARAGÖZ - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep'te bu yıl 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

        Kısa bir süre önce Antep fıstığı hasadını tamamlayan Gaziantepli çiftçiler, bugünlerde ise zeytin için ter döküyor.

        Bölgede Antep fıstığının ardından en fazla geliri zeytinden elde eden çiftçiler, verimli hasat süreci sebebiyle sevinçli günler yaşıyor.

        Kentte en fazla üretimin yapıldığı Oğuzeli ilçesinde, çiftçiler zeytinleri ağaçların altına bez sererek özenle topluyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Gaziantep'te Antep fıstığının yanı sıra zeytinin de önemli gelir kapısı olduğunu söyledi.

        Kentte 460 bin dekar alanda 9,5 milyon ağaçta zeytin yetiştirildiğini, bu yıl yüksek rekolte beklediklerini dile getiren Karayılan, şöyle konuştu:

        "Zeytin hasadı ile birlikte çok güzel bir zeytin yağı elde ediyoruz. İlimizin ortalama zeytinyağına baktığımız da yaklaşık 4,5 kilogram zeytinden bir litre zeytin yağı elde edilmekte. Nizip yağlık çeşitlerinde biz bunu 2,5 kilograma kadar düşürebiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir nimet. Geçen yıl 60 bin ton rekolte varken bu yıl Gaziantep için geçen yıldan daha fazla. Biz Gaziantep olarak bu yıl zeytin ve zeytinyağında verimli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

        - Zeytin hasadı yapılıyor

        Zeytin üreticisi Ali Cin ise Oğuzeli ilçesine bağlı Gemlik Mahallesi'nde zeytin hasadına başladıklarını belirterek, "7500 zeytin ağacı bulunuyor. 100 işçi çevre illerden gelerek burada zeytin topluyor. Son zamanlardaki yağışlar zeytini biraz olumsuz etkiledi. 20-25 günde inşallah hasadı bitireceğiz." diye konuştu.

        Zeytin toplayan işçilerden Zeliha Şahin ise bu yıl zeytinlerin çok güzel olduğunu, işlerini severek yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Gaziantep´te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep´te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasında 9 PKK şüphelisine gözaltı
        Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasında 9 PKK şüphelisine gözaltı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Gaziantep'te 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te üniversite öğrencileri kadına şiddete karşı mor kurdele taktı
        Gaziantep'te üniversite öğrencileri kadına şiddete karşı mor kurdele taktı