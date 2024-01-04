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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 gözaltı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:37
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 gözaltı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda "Terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş'nin Nizip ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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