Gaziantep'te arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı (AFAD) uzmanları tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Taburu personellerine arama kurtarma eğitimi verildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı (AFAD) uzmanları tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Taburu personellerine arama kurtarma eğitimi verildi.
Eğitimlerde, "enkaz alanını inceleme", "yüksek katlı binalardan insanların tahliyesi", "enkazdan yaralı çıkarma", "göçük altında canlı arama yöntemleri" gibi konular uygulamalı anlatıldı.
Binada senaryo gereği göçük altında kalan kişilerin kurtarılması canlandırıldı.
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