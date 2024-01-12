Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleşen çeşitli hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için 120 saat süren kamera incelemesi yaptı.

Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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