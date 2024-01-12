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        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleşen çeşitli hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:36
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        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleşen çeşitli hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için 120 saat süren kamera incelemesi yaptı.

        Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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