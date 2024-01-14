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        Gaziantep'te terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:01
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        Gaziantep'te terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, S.S'nin, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.

        Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde bulunan ikamette yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı.

        Zanlının ikametinde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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