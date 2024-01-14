Stat:Kalyon

Hakemler:Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Jevtovic), M'Bakata, Markovic (Dk. 70 Riascos), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Ogün Özçiçek, Dragus

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 64 Batshuayi), Fred, Tadic (Dk. 79 King), Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Dzeko

Gol: Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 45+4 Markovic, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 65 Batshuayi, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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