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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:14 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:14
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

        Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Jevtovic), M'Bakata, Markovic (Dk. 70 Riascos), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Ogün Özçiçek, Dragus

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 64 Batshuayi), Fred, Tadic (Dk. 79 King), Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Dzeko

        Gol: Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 45+4 Markovic, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 65 Batshuayi, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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