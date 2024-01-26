Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Nurdağı-Osmaniye karayolu Yukarıolucak Mahallesi mevkiinde M.B. yönetimindeki 11 RC 140 plakalı otomobil M.İ. idaresindeki 06 DMK 363 plakalı tır çapıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.B. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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