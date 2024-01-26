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        Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:05
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        Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bir kişi yaralandı.

        Nurdağı-Osmaniye karayolu Yukarıolucak Mahallesi mevkiinde M.B. yönetimindeki 11 RC 140 plakalı otomobil M.İ. idaresindeki 06 DMK 363 plakalı tır çapıştı.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.B. yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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