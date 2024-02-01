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        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Gaziantep'teki deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik Gaziantep'teki deprem bölgesine yönelik gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:41 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:41
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        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Gaziantep'teki deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik Gaziantep'teki deprem bölgesine yönelik gezi düzenledi.

        İlk olarak Gaziantep Valiliği'nde Vali Kemal Çeber'den bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan gazeteciler, daha sonra depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'ye giderek burada yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

        Yetkililerden ilçelerde yapılan faaliyetlere ilişkin brifing ve röportaj alan gazeteciler, çeşitli konularda haber yaptı.

        Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ve diğer yetkililer katıldı.

        Gazeteciler, program kapsamında sırasıyla Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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