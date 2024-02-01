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        Gaziantep'te üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın üzerindeki gübre yüklü çuvallar yola devrilince yüklere çarparak durabilen iki otomobildeki bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:03
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        Gaziantep'te üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın üzerindeki gübre yüklü çuvallar yola devrilince yüklere çarparak durabilen iki otomobildeki bir kişi yaralandı.

        Nurdağı-Gaziantep karayolu Çakmak Mahallesi Mevkiinde İ.D yönetimindeki 47 AAK 178 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yola devrildi.

        Devrilen tır yolu kapatırken üzerindeki gübre çuvalları karayoluna savruldu. Yoldaki çuvallara çarparak durabilen M.V.A yönetimindeki 27 ADF 075 plakalı otomobille M.S yönetimindeki 63 AS 282 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.T yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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