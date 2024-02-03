İslahiye'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj göletinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj göletinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DMKP) ekiplerince Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda "Sulak Alanlar Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.
Etkinlikte, DMKP personelleri tarafından İslahiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, sulak alanların korunması, önemi ve faydaları hakkında bilgilendirildi.
Katılımcılar daha etkinlikte, bu alanlarda yaşayan kuş çeşitliliği dürbünlerle gözledi.
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