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        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumucida, müsabakada iyi bir futbol sergilediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:43
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        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumucida, müsabakada iyi bir futbol sergilediklerini söyledi.

        Sumucida, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını düşündüğünü ve üzgün olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İyi oynadığımız zamanlar vardı. Oyunu kontrol ettiğimiz zamanlar da oldu. 4 net pozisyona girdik. Büyük takıma karşı oynuyorsanız ve pozisyonları gole çeviremiyorsanız, işiniz daha zorlaşıyor. Aptalca bir penaltı yaptık, rakibe hediye ettik. Kazandığımız penaltıyı gole çeviremedik. Çok pozisyona girdik ama gole çevirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda rakibe pek pozisyon vermedik. İkinci yarı açıldıktan sonra rakip daha fazla alan bulduğu için daha fazla pozisyona girdi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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