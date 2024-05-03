Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sulumağara Mahallesi Madenocağı yolunda M.A. E. (28) idaresindeki 31 ANF 779 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Y’ye (55) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan ve ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık ihracat
        Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık ihracat
        Gaziantep'te çevre konulu "Atma Türkiye Projesi" başlatıldı
        Gaziantep'te çevre konulu "Atma Türkiye Projesi" başlatıldı
        Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
        Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
        Yönetmen Zeki Demirkubuz, Gaziantep'te öğrencilerle bir araya geldi
        Yönetmen Zeki Demirkubuz, Gaziantep'te öğrencilerle bir araya geldi
        Gaziantep'te bezelye hasadı devam ediyor
        Gaziantep'te bezelye hasadı devam ediyor