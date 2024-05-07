Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor

İslahiye ilçesindeki trafik kazasında, Sena Taşkın (18), Hatice Günen (44), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sude Çelik (18), Rakibe Erinmez (32), Şükrü Sağlam (71), Sultan Erinmez (18) ile Sibel Sağlam (18) hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaralanan 11 kişiden 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Samet Saydan, Sude Taşkın, Mehmet Erinmez, Emine Yener ile Ayşe Yıldırım'ın tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor. Yaralılardan Emine Yener'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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