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        Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 11 kişiden 5'inin tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:30
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        Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 11 kişiden 5'inin tedavisi sürüyor.

        İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün 27 K 5127 plakalı minibüsle 56 AAB 043 plakalı beton mikserinin çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kazada yaralanan 11 kişiden 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Samet Saydan, Sude Taşkın, Mehmet Erinmez, Emine Yener ile Ayşe Yıldırım'ın tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor. Yaralılardan Emine Yener'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        İslahiye ilçesindeki trafik kazasında, Sena Taşkın (18), Hatice Günen (44), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sude Çelik (18), Rakibe Erinmez (32), Şükrü Sağlam (71), Sultan Erinmez (18) ile Sibel Sağlam (18) hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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