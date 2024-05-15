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        Gaziantep'te "Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi" tanıtıldı

        Gaziantep'te WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile Şahinbey Belediyesi iş birliğinde uygulanacak ve Avrupa Birliğinin desteklediği "Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:01
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        Gaziantep'te "Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi" tanıtıldı
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        Gaziantep'te WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile Şahinbey Belediyesi iş birliğinde uygulanacak ve Avrupa Birliğinin desteklediği "Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi.

        WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, geri dönüşüm işçilerinin plastik ve zararlı atıkların doğaya karışmasını önleyerek doğa koruma adına çok önemli iş yaptıklarını söyledi.

        Hanelerden çıkan ambalaj atıklarının en az yarısını geri dönüşüm işçilerinin toplayarak ekonomiye kazandırdıkları tahmin edildiğini ifade eden Kula, şunları kaydetti:

        "Bu olmazsa aksi takdirde en iyi ihtimalle toprağa gömülecek, başka bir ihtimal de doğayı kirletecek. Bu atıkların toplanmasının önemini ne kadar vurgulasam azdır. Bu alanda çalışan herkesin daha insani koşullarda yaşamalarına ve çalışmalarına bir katkımız olursa ne mutlu bize. Hedefimiz burada oluşturacağımız iş modelini başka Belediyelere ve tüm Türkiye'ye taşımak."

        Toplantıya kurum ve kuruluşların ilgili birimlerdeki temsilcileri katıldı.

        Proje kapsamında atığın kaynağında ayrıştırılıp toplanmasıyla verimliliği sağlamak ve geri dönüşüm işçilerini kayıtlı sisteme dahil ederek yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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