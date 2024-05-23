Gaziantep'te "TEGV Gaziantep Öğrenim Birimi" açıldı

Gaziantep'te, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yapılan "TEGV Gaziantep Öğrenim Birimi" hizmete açıldı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gaziantep Öğrenim Birimi'nde yılda 1500'den fazla çocuğa eğitim desteği verilecek.

Birimin içerisinde okuma adası, etkinlik odası, tasarım ve beceri atölyesi, düşler atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane ve gönüllü odası bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep'in bir sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda bir eğitim şehri olduğunu söyledi.

Eğitimde her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Bu konu gerçekten çok önemli. Evet devletimiz gerekeni yapıyor bu alanda ama bu işlerde gönüllülük çok önemli. Türkiye Yüzyılı faaliyetleri kapsamında şehrimizde eğitime yapılan yatırımları çok önemsiyoruz. Bu alanda belediye olarak bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki gönüllülerimiz eğitime katkı vermek istesinler. Biz her zaman onların yanında ve destekçileriyiz." dedi.

TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Özinci de Gaziantep'li çocuklarla buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi.