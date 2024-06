Gaziantepli baklavacıların bayram mesaisi sürüyor

Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen talebi karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep'le özdeşleşen baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor.

Bayrama sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışan baklavacıların mesaisi de arttı.

Ustaların mesaisini iki vardiyaya çıkaran işletmeler, 24 saat esasına göre çalışıyor.

Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Tereyağı ve fıstıkla süslenen baklava, yaklaşık 1 saat fırında bekledikten sonra şerbeti dökülüp hazır hale getiriliyor.

- "Bayram üzeri büyük bir indirim yaptık"

Bayrama iki gün kala yoğunluğun arttığına dikkati çeken Bakır, şöyle devam etti:

"Bizim yöremizde baklava olmazsa olmazımızdır. Her evde mutlaka baklava bulunur. Günlük 3 ton baklava üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz baklavaları dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Talep çok fazla oluyor. Arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Şu an neredeyse günlük 14 saat çalışılıyor. 200'e yakın çalışanımız var. Halkımıza ulaşmak için bayram üzeri büyük bir indirim yaptık. 950 lira olan baklava fiyatını 599 liraya indirdik. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çağrısına uyduk. Bu indirimin ardından taleplerimiz 5'e katlandı. Şu an yoğun ilgi görüyoruz. "