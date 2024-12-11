Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi turizme kazandırıldı

        Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi, kapsamlı bir restorasyon ve dönüşüm projesiyle turizme kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi turizme kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi, kapsamlı bir restorasyon ve dönüşüm projesiyle turizme kazandırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı kültürleri yüzyıllardır bir arada barındıran mahalle, zengin tarihi ve mimari dokusuyla dikkat çekiyor.

        Mahallede Kurtuluş Camisi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi (Aziz Bedros Kilisesi), Kendirli Kilisesi, Bey Camii, Kozanlı ve Eyüboğlu Camileri gibi önemli dini yapılar bulunuyor.

        Gaziantep'in geleneksel taş işçiliği ve sivil mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran mahalle, Osmanlı dönemine özgü dar sokakları ve çıkmazlarıyla özgün bir şehir dokusunu koruyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Sokak Sağlıklaştırma" projesi ile mahalledeki 200'e yakın evin cepheleri yenilendi.

        Betonarme yapıların kaldırıldığı projede, özgün taş dokusu restore edilerek cephelerdeki taşlar ve ahşap doğramalar yenilendi. Ayrıca çatılar onarıldı, altyapı sistemleri (su ve kanalizasyon) yenilendi, sokaklar kesme bazalt taşlarla döşendi ve modern aydınlatma sistemleriyle mahalle estetik bir görünüme kavuştu.

        Mahalledeki Hanifioğlu ve Noter Sokakları, "Sanat Sokağı" olarak düzenlendi. Yöresel kültüre ait izler taşıyan heykeller ve üç boyutlu tasarımlar sokakları süslerken, sağır duvarlar dekoratif desenlerle hareketlendirildi. Ayrıca mahallede sanat kurslarının düzenleneceği, yerel sanatçıların eserlerini sergileyebileceği alanlar oluşturuldu. Geleneksel el sanatları, resim, müzik, tiyatro ve halk oyunları gibi etkinliklerle mahalle, bir kültür merkezi haline getirildi.

        Proje kapsamında, Osmanlı dönemine ait 5 tescilli taş konağın restorasyonu tamamlandı. Özgün detaylar korunarak yapılan restorasyonlarla, bu konaklar hem Gaziantep'in geleneksel yaşam kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayacak hem de turizme hizmet edecek. Konaklar, günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenerek ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Dünyada şehir adıyla anılan tek mutfak olma özelliğine sahip Gaziantep mutfağı, Bey Mahallesi'nde de önemli bir yer tutuyor. Proje kapsamında mahallede, yöresel lezzetlerin sunulacağı yemek mekanları ve kütüphane kafeler kuruldu. Turistlerin yanı sıra bölge sakinlerinin de keyifle vakit geçirebileceği alanlar, Gaziantep mutfağını tanıtmayı hedefliyor.

        Proje, Gaziantep'in tarihi kimliğine değer katmanın yanı sıra şehrin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Yeni turist akışını destekleyecek bu dönüşüm, aynı zamanda istihdam yaratacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Gaziantep'in tarihi hanı sanatla "renklendi"
        Gaziantep'in tarihi hanı sanatla "renklendi"
        Kızılay gönüllüleri yaşlı kadının zeytin hasadını yaptı
        Kızılay gönüllüleri yaşlı kadının zeytin hasadını yaptı
        Hurdacılık yaparken topladığı eşyaları evinde sergiliyor
        Hurdacılık yaparken topladığı eşyaları evinde sergiliyor
        Suriyelierin kutlamaları, Halep Kalesi çevresi ve kent meydanında yoğunlaşt...
        Suriyelierin kutlamaları, Halep Kalesi çevresi ve kent meydanında yoğunlaşt...
        Gaziantep'te terör propagandasına 1 gözaltı
        Gaziantep'te terör propagandasına 1 gözaltı
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakaland...
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakaland...