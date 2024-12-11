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        Hurdacılık yaparken topladığı eşyaları evinde sergiliyor

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Polat (75), 25 yıldır topladığı aralarında 100- 150 yıllık olanların da bulunduğu birçok eşyayı evinde sergiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:10
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        Hurdacılık yaparken topladığı eşyaları evinde sergiliyor
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Polat (75), 25 yıldır topladığı aralarında 100- 150 yıllık olanların da bulunduğu birçok eşyayı evinde sergiliyor.

        İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde oturan ve hurdacılık yapan Mehmet Polat, 25 yıl önce eski eşyaları biriktirmeye başladı. Polat, zaman içerisinde sayısı 5 bini bulan eşya koleksiyonuna evinden 2 oda ayırdı. Koleksiyon yaptığı eski paraların yanında kol saatleri, maşa, plak, tepsi, radyo, kaset ve ibrik gibi aralarında 100 ile 150 yıllık olanların da bulunduğu birçok eski eşyayı evinde sergileyen Polat, ziyaret etmek isteyenleri de evinde kabul ediyor.

        'DEPREM OLUNCA İLK EŞYALARIMA BAKTIM'

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk olarak odaya girip eşyaların sağlam olup olmadıklarını kontrol ettiğini ifade eden Polat, hurdacılık yaparken biriktirdiği bu eşyaların artık bir koleksiyon gibi olduğunu söyledi. Polat, “Günün yorgunluğunu eşyaların arasında atıyor ve burada huzur buluyorum. Eşyalarla ilgilenmek bana mutluluk veriyor. Merakla başladığım daha sonra satmaya, atmaya kıyamadığım eski eşyalar benim için bir tutku oldu. Eski eşyaları satmayı asla düşünmediğim gibi ‘Torunlarıma bırakacağım en büyük sermayem’ diyerek misafirlerime gösteriyorum. Görmeye gelenlerle öğrenciler odaya girdiklerinde çok şaşırıyorlar. Aralarında 100 ile 150 yıllık eşyalarında bulunduğu oda herkesi adeta geçmişe götürüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Hurdacılık yaparken öyle biriktirmeye başlamıştım. Şimdi koleksiyon gibi oldu” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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