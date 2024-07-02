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        Gaziantep'te "Haydi Sofraya" projesinde 4. hizmet noktası açıldı

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan "Haydi Sofraya" adlı restoranların 4. hizmet noktası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:43
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        Gaziantep'te "Haydi Sofraya" projesinde 4. hizmet noktası açıldı
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        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan "Haydi Sofraya" adlı restoranların 4. hizmet noktası açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları uygun fiyata kaliteli yemekle buluşturmak için başlatılan "Haydi Sofraya" projesi kapsamında açılan restoranlarda 4 çeşit yemek 40 liradan satılıyor.

        Proje kapsamında ilk olarak Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde açılan restoranda, her gün değişen menü, çorba, ana yemek, pilav ve yoğurt gibi yan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Restoranın ilgi görmesiyle Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nin alt katı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı kitap kafenin dönüştürülmesiyle projenin 4. hizmet noktası açıldı. Günlük yaklaşık bin kişiye yemek servisi yapılan tesislerde, sayının kısa sürede iki katına çıkarılması hedefleniyor.

        Restoranlarda sabahları simit, poğaça ve çay servisi yapılırken, öğle yemeği 12.00 ila 13.30, akşam servisi ise 17.30 ila 19.30 saatleri arasında yapılıyor.

        Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi, Küsget ve Gazikent bölgelerinde 3 yeni restoran daha açılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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