Gaziantep'te "Haydi Sofraya" projesinde 4. hizmet noktası açıldı

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan "Haydi Sofraya" adlı restoranların 4. hizmet noktası açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları uygun fiyata kaliteli yemekle buluşturmak için başlatılan "Haydi Sofraya" projesi kapsamında açılan restoranlarda 4 çeşit yemek 40 liradan satılıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde açılan restoranda, her gün değişen menü, çorba, ana yemek, pilav ve yoğurt gibi yan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.