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        İslahiye'de zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:19
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        İslahiye'de zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Trafik ve İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren şehir içi dolmuş hatlarını denetleyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.

        Sıcak havada klimanın çalıştırılması, yolcu taşımacılığı güvenliği konularında denetim gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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