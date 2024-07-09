GAÜN Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, törenle belgelerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, öğrencilere başarı diledi.

Mezun olan öğrencilerin öğrenme sürecinin devam ettiğini aktaran Çetin, "Öğrenme biterse hayat biter. Dört yılı tamamladınız ve iyi bir eğitim aldınız. İyi bir eğitim aldınız derken altı boş bir cümle kurmuyorum. Mevcut olan bütün programlarımız bağımsız denetleme kuruluşları tarafından akredite oldu. Bu da eğitim öğretim kalitemizin yüksek olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.