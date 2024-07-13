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        Gaziantep'te 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:13
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        Gaziantep'te 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağladıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu özel günde, vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla turuncu şehir içi toplu ulaşım araçları, GAZİRAY ve tramvaylar 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlarımız düzenlenecek etkinliklere rahatça katılabilecek."

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