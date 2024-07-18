Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban'a yeni atanan polisler için yemin töreni düzenlendi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni atanan polisler için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban'a yeni atanan polisler için yemin töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni atanan polisler için yemin töreni düzenlendi.

        Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, yeni atanan 11 polis, bayrak ve silah yemini etti.

        Kaymakam Özgür İşçimen, törendeki konuşmasında, güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını belirterek, yeni atanan polislere başarılar diledi.

        Programda, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ve polisler hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Depremde koyunları telef olan kadın besici, destekle yeniden sürü sahibi ol...
        Depremde koyunları telef olan kadın besici, destekle yeniden sürü sahibi ol...
        Gaziantep'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Gaziantep'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı yönetimi için 932 başvuru
        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı yönetimi için 932 başvuru
        Gaziantep'te "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu
        Gaziantep'te "Yaz Spor Okulları"na 25 bin kişi başvurdu
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
        Anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı