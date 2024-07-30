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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan borç açıklaması:

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şu an belediyenin borcunun olmadığını, 92 milyon olan bütçesinin de 5,5 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:18
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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan borç açıklaması:
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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şu an belediyenin borcunun olmadığını, 92 milyon olan bütçesinin de 5,5 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

        Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, göreve geldiğinde 92 milyon lira bütçeleri, 200 milyon lira da borçlarının olduğunu hatırlattı.

        Borcun başta maliye olmak üzere SSK, İller Bankası, devlet kurumlarına, müteahhitler, esnaf ve işçilerden oluştuğunu aktaran Tahmazoğlu, tasarruf ilkesini benimseyip 2 yıl içerisinde borçlarının tamamını kapattıklarını kaydetti.

        Göreve geldiği günden bu yana borçlanma yapmadıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Paramızın hepsini yatırım bütçesi olarak kullanıyoruz. Şu an belediyenin borcu yok. Bütçemizi de 60 kat arttırarak, 92 milyon TL'den 5,5 milyar TL'ye çıkardık. Şayet aynı oranda borcumuz artsaydı 12 milyar TL borcumuz olması gerekiyordu. Türkiye'de ilkleri gerçekleştirerek bakanlık yatırımları gibi yatırımlar yapıyoruz. Depremden sonra şehrimizin trafiğini rahatlatan iki tane tünel açtık. Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesini vatandaşın hizmetine sunduk. Kentsel dönüşümde 10 bin 400 evin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 milyar TL bu işe para harcadık. Gençlerimizin daha iyi eğitim alması için 5 milyar TL eğitime destek verdik. 3 milyar TL ise spor yatırımları yaptık. 10 bin konut, 1.300 işyeri yapımı gerçekleştirdik. Bunları da vatandaşlarımıza 10 yıl taksitle verdik. Uygun şartlarda vatandaşlarımızın ev ve iş yeri sahibi olmasını sağladık. Restorasyon alanında da önemli çalışmalar yaptık. 666 park yapımı gerçekleştirdik. Bunları öz kaynaklarımızla yapıyoruz."

        Tahmazoğlu, belediye olarak alacaklı bir belediye olduklarını bildirerek, "10 yıl taksitli konut ve iş yeri sattık. Buralardan bize gelecek paralar var. Ayrıca ben göreve geldiğimde belediyenin 15 tane kiraya verdiği yer vardı. Şu anda bu sayı 400'ün üzerinde." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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