Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Bitok, Ömürcan Artan, Mandouki, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kenan Kodro, Kozlowski
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Muja, Schindler, Moundilmadji
Gol: Dk. 5 Holse (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Kozlowski (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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