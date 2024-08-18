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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:43
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut

        Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Bitok, Ömürcan Artan, Mandouki, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kenan Kodro, Kozlowski

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Muja, Schindler, Moundilmadji

        Gol: Dk. 5 Holse (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Kozlowski (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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