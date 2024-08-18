Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Saborit), Bitok (Dk. 85 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 46 M'Bakata), Mandouki (Dk. 46 Furkan Soyalp), Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kenan Kodro, Kozlowski (Dk. 69 Emre Taşdemir)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 90 Ercan Kara), Holse (Dk. 78 Celil Yüksel), Muja (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 60 Dimata), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)
Gol: Dk. 5 Holse (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Kozlowski, Dk. 90+3 Saborit (Gaziantep FK), Dk. 77 Benasser, Dk. 82 Celil Yüksel, Dk. 90+3 Dimata (Samsunspor)
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