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        Gaziantep'te fıstık bahçesi kavgasında bir kişi yaralandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde iki kardeş arasında fıstık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:06
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        Gaziantep'te fıstık bahçesi kavgasında bir kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde iki kardeş arasında fıstık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

        Kırsal Nurettin Mahallesinde V.E. ile kardeşi B.E. arasında fıstık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.E. tüfeğiyle B.E'ye ateş açtı.

        Ayağından yaralanan B.E. çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili V.E. A.E. E.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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