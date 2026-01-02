Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:28
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

