Gaziantep'in ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Dua okunan programda, İşçimen şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Törene, Nizip Kaymakam Vekili Mustafa Babacan, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İbrahim Halil Çayın, Nizip Askerlik Şube Başkanı Bakır Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Araban ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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