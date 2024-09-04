Nizip Devlet Hastanesi'nin geçici kabul süreci başladı

Vali Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin geçici kabul süreci başladı. 125 polikliniği, 10 ameliyathanesi ve 15 yataklı psikiyatri servisiyle, 43 bin metrekare alana kurulu hastanemiz, yakında Nizipli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.