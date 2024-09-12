Gaziantep Şehir Hastanesinde iyi huylu prostat büyümesi "ThuLEP" yöntemiyle tedavi ediliyor

Gaziantep Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği'nde iyi huylu prostat büyümesi "Thulium lazer" ile gerçekleştirilen "ThuLEP" yöntemiyle tedavi edilebiliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, prostatın erkeklerde idrar torbası (mesane) çıkışında yer alan, içerisinden idrar kanalı geçen ve yaşlanmayla birlikte erkeklik hormonlarının etkisiyle büyümeye açık bir organ olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ThuFLEP ameliyat yöntemi hastaya sağladığı avantajları ve artık prostat dokusu kalmadığından dolayı tekrarlama ihtimalinin çok daha düşük olması sebebi ile 'Altın standart' ameliyat tekniği olma yolunda ilerlemektedir. Dokular üzerinde daha az derinliğe ulaşması sayesinde daha az kanama meydana gelir. İdrar kaçırma riskini en aza indirir. Ayrıca prostat kapsülü üzerinden geçen sinirler daha iyi korunabildiği için cinsel fonksiyonlar (ereksiyon) etkilenmemektedir. Thulium lazer tedavisi, hastanın hızlı iyileşmesini sağlarken, daha az komplikasyon ve daha kısa hastanede kalış süresi sağlamaktadır. Bunlarla birlikte kan sulandırıcı ilaç kullanımına ara veremeyen riskli hastalar için önemlidir."