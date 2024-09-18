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        "Araban sarımsağı geçim kaynağı" projesi imzalandı

        İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Araban Belediyesi arasından "Araban sarımsağı geçim kaynağı" projesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:25
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        "Araban sarımsağı geçim kaynağı" projesi imzalandı
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        İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Araban Belediyesi arasından "Araban sarımsağı geçim kaynağı" projesi imzalandı.

        İpekyolu Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen etkinlikte, coğrafi işaret tescilli olan Araban sarımsağının çeşitliliğini arttırmayı amaçlayan proje imzalandı.

        Genel Sekreter Ahmet Paksu ile Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in imzaladığı proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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