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        Gaziantep'te lise öğrencisi yerde bulduğu 150 gram altını polise teslim etti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Okçu, yerde bulduğu 150 gram altını polis karakoluna teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:14
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        Gaziantep'te lise öğrencisi yerde bulduğu 150 gram altını polise teslim etti
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Okçu, yerde bulduğu 150 gram altını polis karakoluna teslim etti.

        Ayıntap Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Okçu, İlçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yolda cüzdan buldu.

        Cüzdanın içinde altın olduğunu fark eden Okçu, evine giderek durumu ailesine bildirdi.

        Annesiyle Karataş Polis Karakolu'na giden Okçu, cüzdandaki yaklaşık 150 gram altını polise teslim etti.

        Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası altınları sahibine teslim etti.

        Okçu, AA muhabirine, cüzdanın içinden kimlik çıkmadığını ve yüklü altın olduğunu söyledi.

        Polis ekiplerinin kendisine teşekkür ettiğini belirten Okçu, "Ertesi gün altınların sahibi çıktı ve teslim edildi. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım ve akrabalarım bana çok doğru bir davranış sergilediğimi söylediler. İnsani görevimizi yaptık. İnsanlık borcumuzdu. Her insanın yapabileceği bir şeydir. O altınların büyük emekle alındığını biliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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