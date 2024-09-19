Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi kupasını "kalıcı" istiyor

        OKAN COŞKUN - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi kupasını "kalıcı" istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Şahinbey Belediyespor, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu alarak kupayı müzesine koymak istiyor.

        Şahinbey Belediyespor, 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Sassuolo kentinde düzenlenecek EAFF Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

        Organizasyonu üst üste 2 kez en üst basamakta tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 3. şampiyonluğuna ulaşarak kupayı Gaziantep'e "kalıcı" getirmeyi hedefliyor.

        Teknik direktörü Fatih Karakuş, AA muhabirine, Şampiyonlar Ligi'ne yönelik hazırlandıklarını söyledi.

        Şampiyonlar Ligi için çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Karakuş, "5 yabancı sporcumuzun vizesi onaylanmadı. Şampiyonlar Ligi'ne yedek oyuncumuz olmadan gideceğiz. Çok zor olacak ama bizim için zor yok. Allah'ın izniyle zorlukları aşarak kupayı ülkemize getirmek istiyoruz." dedi.

        Ligde 3 yıl üst üste şampiyon olunması durumunda kupanın kazanan tatımda kaldığına dikkati çeken Karakuş, "İtalya'da şampiyon olursak kupa devamlı bizde kalacak. Çalışmalarımızı ona göre yaptık ve elimizden geleni yapacağız. 7 kişiyle oynanan bir oyun, biz 8 kişiyle gideceğiz. Oyuncu olarak hiç yedeğimiz yok. Sporcularımız 3 kişilik oynayacak." değerlendirmelerinde bulundu.

        - "3 kişilik savaşacağız"

        Takım kaptanı Fuat Taştan da kupayı tekrar kazanacaklarına inandıklarını dile getirdi.

        Yurt dışındaki takımların lig ekiplerine göre daha iyi olduğunu ifade eden kaptan, "Maçları tek tek geçerek kupayı alıp gelmek istiyoruz." diye konuştu.

        Orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen de geçen yıl düzenlenen turnuvada 2-0 geride oldukları maçı bırakmadıklarını ve şampiyonu olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

        "Orası çok farklı bir atmosfer. Müziği ve havası çok farklı dünyanın en iyi kulüpleri orada. Şampiyon olduğunuzda tadı başka oluyor. Kupayı müzemize almak için savaşacağız. Ganalı arkadaşlarımıza vize verilmedi ve eksik gideceğiz. Bu rağmen şampiyonluğun en büyük adayı biziz ve 3 kişilik savaşacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te okul kantinlerindeki ürünlerde yüzde 20 indirim yapıldı
        Gaziantep'te okul kantinlerindeki ürünlerde yüzde 20 indirim yapıldı
        Gaziantep'te inşaat kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
        Gaziantep'te inşaat kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Gaziantep'te lise öğrencisi yerde bulduğu 150 gram altını polise teslim ett...
        Gaziantep'te lise öğrencisi yerde bulduğu 150 gram altını polise teslim ett...
        "Araban sarımsağı geçim kaynağı" projesi imzalandı
        "Araban sarımsağı geçim kaynağı" projesi imzalandı
        Gaziantep'te Dörtyol-Hassa Tüneli projesinde çalışmalar sürüyor
        Gaziantep'te Dörtyol-Hassa Tüneli projesinde çalışmalar sürüyor