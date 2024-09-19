İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Nurdağı Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından çelenk sunuldu.​​​​​​​

Okunan duaların ardından protokol üyeleri, 1No’lu Geçici Yaşam Merkezi'ndeki dernek merkezinde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İslahiye Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Şehitlik ziyareti yapıldı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki törene Kaymakam Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Songül Gür, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz, gaziler, şehit aileleri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlarla diğer ilgililer katıldı.

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