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        Gaziantep'te yanan tırın sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yanan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 23:39 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:39
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        Gaziantep'te yanan tırın sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yanan tırın sürücüsü yaralandı.

        Y.I idaresindeki 31 AGB 300 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı gişelerinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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