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        Nurdağı Kaymakamı Erciyas, kalıcı konuta yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti

        Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, kalıcı konuta yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:03
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        Nurdağı Kaymakamı Erciyas, kalıcı konuta yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti
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        Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, kalıcı konuta yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

        Erciyas, afet konutları teslim edilen TOKİ konutlarındaki Karaburç ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Sacide Karaburç, kısa sürede evlerinin teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Karaburç, çadırda ve konteynırda yaşamın çok zor olduğunu ancak devletin şefkatli eliyle zorlukların aşılarak evlerinin teslim edildiğini söyledi.

        Daha sonra oyun parkındaki bir süre sohbet ettiği çocuklara hediye veren Kaymakam Erciyas, gazetecilere, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde Nurdağı ilçesinin nüfusuna ve yapı stokuna göre en büyük zararı gören ilçe olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" sözüyle tüm kurumların harekete geçerek hummalı bir çalışma yapıldığına vurgulayan Erciyas, Nurdağı'nı yeniden inşa edeceklerini söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla ilçede Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluğunu ve teşvikler nedeniyle sanayiciler bölgeye rağbet gösterdiğini kaydeden Erciyas, bu vesileyle bölgede istihdam konusunda da büyük gelişmelerin yaşanacağını aktardı.

        Afet konutları ile ilgili bilgi veren Erciyas, "Deprem sonrası Nurdağı için 6 bin 900 konut planlandı. Bugüne kadar 2 bin 856 konutun inşaatı başladı, diğerlerinde de proje ve kaba inşaat çalışmaları sürüyor. Kırsalda ve merkezde toplamda 1342 ailemize anahtar teslimlerini yaptık." ifadeleri kullandı.

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