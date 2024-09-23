Gaziantep'te çiftçilere tohum ve gübre desteği

Gaziantep'te imzalanan protokol ile çiftçilere arpa, buğday ve gübre desteği verilecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine arpa buğday ve gübre desteği sağlayan protokol imzaladı.

Protokol ile Şahinbey Belediyesi çiftçilere 2 bin tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteği sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in tarım alanında da çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Protokolle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere verdiği önemli bir desteği daha hayata geçirdiklerini aktaran Çeber, şunları kaydetti: "Gaziantep, son yıllarda sanayisi ile ön plana çıksa da aynı zamanda çok önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi. Burada üretilen ürünler Türkiye'deki gidişatı belirliyor. Tarım konusunda verilen destekler çok önemli. Şahinbey Belediye Başkanı ile geçen yıl da bu ve buna benzer protokoller imzaladık. Bu yılda bu desteğini sürdürerek 2 bin tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteğinde bulunuyor. Allah kendilerinden razı olsun. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu cani gönülden tebrik ediyorum."

Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ise Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteklere her zaman şahit olduklarını belirterek, Başkan Tahmazoğlu'nun desteklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadığını aktararak, şunları kaydetti: "Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmak amacıyla çiftçilerimize tohum, gübre, buğday, arpa, mercimek, yem, fide, fidan desteği sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. İmzaladığımız protokolle çiftçilerimize 2 bin ton gübre, 2 bin ton arpa ve buğday desteğinde bulunacağız. Şahinbey ilçemizde ekilmeyen alan kalmadı. Ekilen alan miktarımız 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Şimdiki hedefimiz Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek. İmzaladığımız protokolle dağıtacağımız gübre ve tohumun maliyeti bizlere 30 milyon lira ve şu ana kadar 19 bin 500 ton arpa buğday ve yine 19 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdik."