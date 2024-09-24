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        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "İzleyenler için hareketli, canlı bir oyun olmadı. İkinci yarı biraz biz oyuna heyecan kattık. Bölüm bölüm pozisyon bulduk. En büyük sıkıntımız, çok basit, hiç olmayacak şekilde top kayıplarımız vardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 00:11 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:11
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        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "İzleyenler için hareketli, canlı bir oyun olmadı. İkinci yarı biraz biz oyuna heyecan kattık. Bölüm bölüm pozisyon bulduk. En büyük sıkıntımız, çok basit, hiç olmayacak şekilde top kayıplarımız vardı." dedi.

        Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, top kullanmada, tempolu hızlı oynamada sıkıntı yaşayan bir takım olduklarını söyledi.

        Sahada ilk 45 dakika iki takım için de iyi bir oyun olmadığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

        "İzleyenler için hareketli, canlı bir oyun olmadı. İkinci yarı biraz biz oyuna heyecan kattık. Hız katmaya ve topu kullanmaya çalıştık. Bölüm bölüm pozisyon bulduk. En büyük sıkıntımız, çok basit, hiç olmayacak şekilde top kayıplarımız vardı. Kaybettiğimiz zaman baskı yaparak topu çabuk çevirmemiz gerekirken bunları yapamadık. Bu da oyun akıcılığı ve üstünlüğümüzü tam anlamıyla ortaya koymadı. Çünkü topu kaybedince geriye koşular yaptık. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonlar, oyun adına biraz olumlu olsa da bizim için yeterli değil. Onun için yine aynı şeyi söylüyorum, bize bu yakışmıyor. Kötü oynadık demeyi doğru bulmuyoruz çünkü artık belli bunlar. Bunları saha sonucunun da vereceği bir moralle düzeltebiliriz ama sonuç gelmese bile o sonucu almak için daha istekli ve doğru oynamak durumundayız ki geride duruyoruz. Zaman zaman etkili olmaya çalıştık ama yeterli değildi. Daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Durarak yavaş oynarsak rakibin işini kolaylaştırmış oluruz. Rakip de yeni oyuncuları fazla olan bir takımdı."

        Şenol Güneş, göreve gelmesinin ardından üçüncü maçta da puan kaybettiklerini ve bu durumun Trabzonspor'un tarihinde belki de ender görülen bir hadise olduğunu ifade etti.

        Güneş, "Mazereti ararsak buluruz tabii ama fiziksel olarak takım veya oyuncular istenilen seviyede olmadığı için mi? Acaba diye düşünüyorum. Bu maçta temposunu ve fiziksel gücünü görmediğim oyuncular oldu. Bu kötü bizim için. Fiziksel düşüş bize sıkıntı yarattı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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