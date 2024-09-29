Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde sonbahar yoğunluğu

Türler arasında saz delicesi, turaç, su çulluğu, kılıç gaga, koca göz, küçük ak balıkçıl, kara çaylak, gri balıkçıl, sığırcık, küçük batağan, mahmuzlu kız kuşu, döğüşgen, sakarmeke, çıkrıkçın, halkalı cılıbıt, düdükçün, martı, şahin, tepeli toygar ve arıkuşu gibi kuş çeşitleri yer alıyor.

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