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        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde sonbahar yoğunluğu

        Gaziantep'te göç mevsimi nedeniyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:12
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        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde sonbahar yoğunluğu
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        Gaziantep'te göç mevsimi nedeniyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşanıyor.

        Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, farklı türdeki kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Göçmen kuşların mevsim değişimlerinde yoğunluk oluşturduğu sulak alanda, yüzden fazla türü gözlemlemek mümkün.

        Türler arasında saz delicesi, turaç, su çulluğu, kılıç gaga, koca göz, küçük ak balıkçıl, kara çaylak, gri balıkçıl, sığırcık, küçük batağan, mahmuzlu kız kuşu, döğüşgen, sakarmeke, çıkrıkçın, halkalı cılıbıt, düdükçün, martı, şahin, tepeli toygar ve arıkuşu gibi kuş çeşitleri yer alıyor.

        Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, Gaziantep'in kuş çeşitliliğinde Türkiye’nin ilk sıralarında yer aldığını belirterek, baraj kenarlarındaki sulak alanlarda özellikle sonbahar mevsimde göçmen kuşların yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

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