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        Aynı sokakta 40 yıldır lezzet sunan ustanın emeği ahilik ödülüyle taçlandırıldı

        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te 40 yılı aynı sokaktaki dükkanında olmak üzere 65 yıldır kebapçılık yapan 72 yaşındaki Mehmet Gül, yılın ahisi seçilmenin gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:35
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        Aynı sokakta 40 yıldır lezzet sunan ustanın emeği ahilik ödülüyle taçlandırıldı
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        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te 40 yılı aynı sokaktaki dükkanında olmak üzere 65 yıldır kebapçılık yapan 72 yaşındaki Mehmet Gül, yılın ahisi seçilmenin gururunu yaşıyor.

        Annesinin yönlendirmesiyle 7 yaşındayken mesleğe başlayan Mehmet Gül, Savcılı Mahallesi Murat Göğüs Sokak'taki dükkanında 40 yıldır hizmet veriyor.

        Kebap ustası Gül, oğlu Kasım ile ciğer, Adana ve Urfa kebaplarını müşterilerine sunuyor.

        - "Bizim ayakta durmamızın tek sebebi dürüstlük"

        Aynı zamanda Gaziantep Ciğer Kebapçılar Odası Başkanı olan Mehmet Gül, AA muhabirine, 65 yıldır bu meslekle uğraştığını, yılın ahisi seçilmenin gururunu yaşadığını belirtti.

        Mesleğini ilk günkü gibi büyük titizlikle sürdürdüğünü dile getiren Gül, her gün sabah 6'da lokantasını açtığını, akşam 18.00'de kapattığını anlattı.

        Ahiliğin dürüstlük üzerine kurulduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

        "Mesleğimde başarılı oldum. Yaptığım iş temiz olduğu için bu zamanlara kadar geldik. Mesleğe yeni başlayan esnaf yaptığı işi sevsin, temiz iş yapsın ayrıca müşterilere de kendini sevdirsin. Benim mesela çok uzak illerden gelen müşterilerim bulunuyor. Fiyatlarım da uygun. Bizim ayakta durmamızın tek sebebi dürüstlük, kanaatkar olmamız."

        - Babası gibi yılın ahisi seçilmek istiyor

        Mehmet Gül'ün oğlu 48 yaşındaki Kasım Gül ise ilkokul yıllarından beri babasının yanında kebapçılık yaptığını söyledi.

        Babasının kendisine en önemli tavsiyesinin hep dürüstlük olduğunu vurgulayan Gül, "Babamın verdiği öğütlerle birlikte mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Ben de babam gibi ahilik ödülünü almayı hayal ediyorum. Babam ile gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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