Gaziantep'te depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi, hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi, hayatını kaybetti.
Dervişpaşa Mahallesi Gaziantep Bulvarı üzerinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasarlı alan 6 katlı bir apartmanın ikinci katına çıkan Ali Yıldırım (69), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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