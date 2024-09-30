Gaziantep'te üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitim gören gençlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitim gören gençlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, yerleşkede stant açarak öğrencilere suç önleme çalışmaları ve güvenlik bilincinin artırılması amacıyla farklı başlıklar ele alındı. Öğrencilere, bağımlılıkla mücadele, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık, siber suçlar gibi çeşitli alanlarda bilgilendirme yapıldı.
Açılan stantta emniyet görevlileri, öğrencilere broşürler dağıtarak onların sorularını yanıtladı.
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