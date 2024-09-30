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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitim gören gençlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:12 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:14
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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi
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        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitim gören gençlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri, yerleşkede stant açarak öğrencilere suç önleme çalışmaları ve güvenlik bilincinin artırılması amacıyla farklı başlıklar ele alındı. Öğrencilere, bağımlılıkla mücadele, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık, siber suçlar gibi çeşitli alanlarda bilgilendirme yapıldı.

        Açılan stantta emniyet görevlileri, öğrencilere broşürler dağıtarak onların sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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