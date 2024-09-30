Gaziantep'te üniversite öğrencileri polis ekiplerince bilgilendirildi

Polis ekipleri, yerleşkede stant açarak öğrencilere suç önleme çalışmaları ve güvenlik bilincinin artırılması amacıyla farklı başlıklar ele alındı. Öğrencilere, bağımlılıkla mücadele, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık, siber suçlar gibi çeşitli alanlarda bilgilendirme yapıldı.

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