HÜDA PAR Genel Başkanvekili Demir, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gaziantep'te gazetecilerle görüştü.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Demir, Gaziantep'in Türkiye'de fıstık üretiminin yapıldığı en önemli şehirlerden biri olduğunu ve bu yıl üretim ile fiyat konusunda sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Demir, "Üretici noktasında fıstığın geçen yıla göre fiyatının çok çok az olması ciddi bir mağduriyet nedenidir. Çünkü maliyetler iki ve üç kat artmış. Rekolte bu yıl iyi ama fiyat çok düşük ve üreticilerin ortak mağduriyeti maliyetleri karşılamadı. Üreticilerin bu noktada bizlere talepleri oldu. Birincisi daha önce olduğu gibi Güneydoğu Birliği'nin tekrar aktifleştirilmesi. Fıstık üreticilerinin o çatı altında toplanarak bu tür sıkıntıların orada konuşulup giderilmesi noktasındadır. Bir de Tarım Mahsulleri Ofisinin alım yapması. Ankara'da bu konuda girişimlerimiz olacak." diye konuştu.