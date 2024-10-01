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        HÜDA PAR Genel Başkanvekili Demir, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gaziantep'te gazetecilerle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:20
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        HÜDA PAR Genel Başkanvekili Demir, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi
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        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gaziantep'te gazetecilerle görüştü.

        Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Demir, Gaziantep'in Türkiye'de fıstık üretiminin yapıldığı en önemli şehirlerden biri olduğunu ve bu yıl üretim ile fiyat konusunda sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

        Demir, "Üretici noktasında fıstığın geçen yıla göre fiyatının çok çok az olması ciddi bir mağduriyet nedenidir. Çünkü maliyetler iki ve üç kat artmış. Rekolte bu yıl iyi ama fiyat çok düşük ve üreticilerin ortak mağduriyeti maliyetleri karşılamadı. Üreticilerin bu noktada bizlere talepleri oldu. Birincisi daha önce olduğu gibi Güneydoğu Birliği'nin tekrar aktifleştirilmesi. Fıstık üreticilerinin o çatı altında toplanarak bu tür sıkıntıların orada konuşulup giderilmesi noktasındadır. Bir de Tarım Mahsulleri Ofisinin alım yapması. Ankara'da bu konuda girişimlerimiz olacak." diye konuştu.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Demir, şöyle devam etti:

        "Soykırım ve vahşet bütün boyutlarıyla devam ediyor. Filistin ve Gazze, altı üstüne getirildi. Taş üstüne taş bırakılmadı. Şimdi sıra Lübnan'a geldi. Ümmet ve İslam ülkeleri sessiz kaldı. Her geçen gün bu boyut daha da genişleyecek. Gazze'ye sessiz kaldığımız için saldırılar durmadı. Lübnan'a da sessiz kalırsak saldırılar Suriye ve Irak'a geçecek. Emin olabilirsiniz. Ya siyonizmin hizmetkarı olacağız ya da biz de hedef olacağız. Bu kaçınılmaz bir durum. Çok ağır bir vahşet durumu yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bir açıklaması oldu. 'İslam ülkeleri fiili olarak bu işe müdahale etmezse bir güç oluşturmazsa her tarafı yakıp yıkacaklar' dedi. Biz bunun yerine getirilmesini özellikle istiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları doğrudur. Bunun gerçekleşmesi için de devletin inisiyatif almasını, eli ayağı yere basan İslam ülkeleri kalmış ise hep beraber işbirliği ederek özellikle İslam ülkelerini tehdit eden siyonizm hastalığının durdurulması için hareket edilmesi gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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