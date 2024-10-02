Güneydoğu Anadolu'dan eylül ayında 999 milyon 833 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden eylül ayında 999 milyon 833 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 999 milyon 833 bin dolar olarak gerçekleştiğini, ihracatta tam olarak toparlanmanın henüz sağlanmadığını belirtti.

Ahmet Fikret Kileci, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz hedeflerin gerisindeyiz. Bizim asıl hedefimiz önce 2022 seviyesine ulaşmak sonrasında da rakamlarımızı daha ileriye taşımak. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımız az da olsa üst üste 4. ayda da geriledi. Mevcut ekonomik koşullar altında zorlandığımız süreçler oluyor. Bu zorlukları aşmak için kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör hep birden yoğun gayret sarf ediyoruz."