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        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:10 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:15
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        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

        Yusuf Sezer (25) idaresindeki 27 ABL 567 plakalı otomobil, Aydınlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sezer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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