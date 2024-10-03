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        Gaziantep'te belediyeler üreticiye destek için biber alımına başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İslahiye Belediyesi tarafından, bölge çiftçisini desteklemek ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla biber alımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:04
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        Gaziantep'te belediyeler üreticiye destek için biber alımına başladı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İslahiye Belediyesi tarafından, bölge çiftçisini desteklemek ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla biber alımına başlandı.

        İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı açıklamada, uzun süredir üzerinde çalıştıkları biber alımıyla ilgili sonuca ulaştıklarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle bu girişimin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Üreticileri düşük fiyata karşın koruduklarını aktaran Vural, tarım komisyonunun aldığı karar gereği çiftçilerden çöplü biberi kilosu 100 lira, çöpsüz biberi ise kilosu 135 liradan almaya başladıklarını belirtti.

        Vural, 2025 yılı için yapılan planlama ile üzüm ve biber üretiminde lisanslı depoculuk sistemine geçileceğini bunun için Gaziantep Ticaret Borsası, İslahiye Ticaret Odası ve İslahiye Belediyesi olarak çalışmalara başlandıklarını ifade etti.

        Söz konusu çalışma kapsamında 2 bin ton kapasiteli biber ve 500 ton kapasiteli üzüm deposu yapılacağını aktaran Vural, sorunun bu şekilde çözüme kavuşağını belirtti.

        Vural, biber alımı konusunda kendilerine destek olan Fatma Şahin'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Lisanslı depo sistemi sayesinde üreticilerimiz depoya stoka bırakacakları ürün karşılığında verilecek elektronik kart sayesinde 9 taksitle bankadan faizsiz kredi kullanma imkanına kavuşacaklar. Çiftçilerimizin her daim yanındayız ve desteklerimizin kararlılıkla süreceğini vurguluyoruz."

        İlçeye bağlı Yelliburun Mahallesinden ürününü teslim eden çiftçi Arif Korkmaz da, belediye başkanlarına teşekkür ederek, piyasa fiyatlarının dengelendiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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