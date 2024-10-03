Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Maddi imkanı iyi olmayan aileler hayvan destekleriyle yetiştirici oldu

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi 313 aileye verilen hayvan desteği sayesinde aileler yetiştirici oldu, ilçedeki hayvan varlığı arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maddi imkanı iyi olmayan aileler hayvan destekleriyle yetiştirici oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi 313 aileye verilen hayvan desteği sayesinde aileler yetiştirici oldu, ilçedeki hayvan varlığı arttı.

        Şahinbey Belediyesi tarafından hem tarım ve hayvancılığa katkıda bulunmak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gelir kapısı açmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, ilçedeki 80 kırsal mahallede yaşayan 313 aileye destek verildi.

        İlçede 4 yıldır sürdürülen destekler kapsamında isteyen aileler belediyeden ücretsiz olarak iki gebe inek, isteyenler ise 16 koyun ve bir koç alarak hayvancılık yapmaya başladı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, 2020'den bu yana maddi imkanı iyi olmayan ailelere küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 4 bin 120 hayvan verdiklerini, vatandaşların üretimiyle hayvan varlığının her yıl yüzde 50 arttığını söyledi.

        Tarıma ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini belirten Tahmazoğlu, "Köylerde yaşayıp maddi imkanı olmayan 313 ailemize bu desteği verdik. Onların kendi ayakları üzerinde durması için tabiri caizse onlara balık tutmasını öğrettik. Bunların içerisinde iki inek verdiğimiz ailelerde sayıyı 10'a çıkaranlar oldu. Kuzuları 100'ün üzerine çıkaran ve satış yapanlar, kendi ihtiyaçlarını karşılayan ailelerimiz var. Bu ailelerimiz artık kendi ayakları üzerinde durabiliyor." dedi.

        - Aileler hayvancılıkla geçinmeye başladı

        Doğanca Mahallesi'nde aldığı destek sonrası hayvancılık yapmaya başlayan İbrahim Halil Özdemir, "Şu anda Başkanımızın verdiği hayvancılık desteğiyle geçimimi sağlıyorum. Hayvanlarımızı verdi, yemlerini verdi. 16 koyun, bir koç almıştım, şu anda 130 hayvanım var. İhtiyaçlarımızı buradan gideriyoruz." dedi.

        Asiye Özdemir de verilen hayvanların sütünden peynir, yoğurt yaparak sattıklarını belirtti.

        Hacıköy Mahallesi'nde yaşayan Nejla Demir ise "Bize iki inek vermişlerdi, şu an 15 oldu." diyerek, yetkililere teşekkür etti.

        Annesine destek olan Ayhan Demir, belediyeden süt sağım makinesi ve yem destekleri de aldıklarını, hayvan sayılarının yıl sonuna kadar 20'ye ulaşacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te belediyeler üreticiye destek için biber alımına başladı
        Gaziantep'te belediyeler üreticiye destek için biber alımına başladı
        Gaziantep FK'nin Beşiktaş maçındaki tek hedefi galibiyet
        Gaziantep FK'nin Beşiktaş maçındaki tek hedefi galibiyet
        Gaziantep'te tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı
        Gaziantep'te tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı
        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Güneydoğu Anadolu'dan eylül ayında 999 milyon 833 bin dolarlık ihracat
        Güneydoğu Anadolu'dan eylül ayında 999 milyon 833 bin dolarlık ihracat