Gaziantep'te tüketime uygun olmayan 5 ton pasta malzemesi imha edildi

Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye bozulmuş kokuşmuş ürün bulundurmaktan ve hijyen esaslarına uymamaktan idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde bir işletmede sağlığa uygunsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 5 ton pastacılık malzemesi tespit edildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa denetim düzenledi.

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